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Manisa'da ikiz bebeklere hamile sevgilisini öldüren Zekeriya Barçın tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da birlikte yaşadığı ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan sevgilisi Türkan Kulu'yu (26) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Zekeriya Barçin (37) tutuklandı. Barçin, Kulu'yu parasal sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, 5 Eylül Perşembe günü, Avdan Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki binanın 3'üncü katında meydana geldi. 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan Kulu ve bir süredir birlikte yaşadığı Zekeriya Barçin, saat 07.30 sıralarında, evde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun 7 ayrı yerinden bıçaklanan Türkan Kulu'nun, öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zekeriya Barçin ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından, Türkan Kulu'yu, birlikte yaşadığı Zekeriya Barçin'in bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Türkan Kulu, olayın ertesi günü Soma'daki Avdan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 aylık hamileymiş

Cesedin üzerinde yapılan incelemede, Türkan Kulu'nun, Zekeriya B.'den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu belirlendi. 

"Para nedeniyle tartışıyorduk, öfkeme yenik düştüm"

Kendisi de daha önce evlenip boşanmış olan Zekeriya Barçin, tedavisinin ardından taburcu edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Barçin'in ifadesinde, suçunu kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Zekeriya Barçin'in ifadesinde, "Türkan Kulu ile bir süredir birlikte yaşıyorduk. Aramızda zaman zaman tartışmalar oluyordu. Son çıkan tartışma parasal nedenlere dayalıydı. Tartışma sırasında öfkeme yenik düştüm. Mutfaktan aldığım bıçakla Türkan Kulu'yu çeşitli yerlerinden bıçakladım. Daha sonra kendimi yaralayarak intihar etmek istedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Zekeriya Barçin, jandarmadaki sorgusunun ardından işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Barçin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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