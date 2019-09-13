Polis aracında gülerek poz verdi Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş muhabirleri darp etti
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, ünü kaldıramadı basına saldırdı, polis aracında gülerek poz verdi.
YouTube'da çektiği videoların ardından Derdim Olsun şarkısıyla çıkış yakalayıp Ela parçasıyla geniş kitlelere ulaşan Reynmen, dün gece kendisini ve kız arkadaşını görüntülemek isteyen basın mensuplarını darp etti.
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Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi.
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Reynmen, ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.
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Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, Habertürk muhabiri Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.
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