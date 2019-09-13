Beyoğlu'nda utanç duvarında asılan ayakkabıyı sökmek isterken yakalandı
BEYOĞLU'nda bir bina duvarına kadın cinayetlerini dikkat çekmek için asılan utanç duvarındaki 440 çift ayakkabıdan birini çökmeye çalışan kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde sanat platformu olarak kullanılan bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadın ayakkabıları yerleştirildi.
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Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.
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5 gün önce duvara yerleştirilen 440 çift ayakkabıdan birini dün gece yerinden söken kişi yan taraftaki binanın güvenlikleri tarafından yakalandı.
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Bu kişi uzaklaştırılırken, kişi tarafından sökülen ayakkabı, projeyi hazırlayan yetkililere teslim edildi.
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