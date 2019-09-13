Budapeşte'de Türk rüzgarı! Dünya Fair Play Ödül Töreninde Türkler damga vurdu

Dünya ve Avrupa Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye kazandığı 4 ayrı ödülü, Budapeşte’de düzenlenen törende alkışlarla aldı. Ödüller Altınordu, ÜNSPED Gümrük Müşavirliği, Semra Demirer ve Murat Özbay’a verildi. EFPM Kurucularından Erdoğan Arıpınar ayakta alkışlandı.

Dünya Fair Play Birliği (CIFP) ve Avrupa Fair Play Birliği (EFPM), Genel Kurulları Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de yapıldı. Budapeşte’nin Avrupa Spor Başkenti olması nedeniyle burada düzenlenen ve 3 gün süren organizasyonun en çok ilgi gören aktivitesi, Dünya Fair Play Birliği (CIFP) ve Avrupa Fair Play Birliği’nin (EFPM) ödüllerinin verildiği törenler oldu.

Budapeşte Belediye Meclisi’nde yapılan törende, Sporda verilen en değerli ödül, 2018 yılı Fair Play ödülleri sahiplerine verildi.

Törene Türkiye damga vurdu

Dünyanın dört bir yanından Budapeşte’ye gelen Fair Play kurumlarının yöneticileri, ödül sahipleri ve Fair Play gönüllülerinin katıldığı törende 2018 yılı ödülleri sahiplerine takdim edilirken, 4 ödül birden alan Türkiye, 4 kez sahneye çıktı. Önce kazananların adaylık gerekçeleri barkovizyonla ekrana taşındı. Ardından ödülün sahipleri teker teker kürsüye çağrılarak ödülleri takdim edildi. Tanıtım dalında en büyük ödül olan Villi Daume Ödülü sahibi Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan kürsüye davet edildi. Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende, Altınordu Kulübünün Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir, ödülü Dünya Fair-Play Birliği Başkanı Jeno Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo’dan aldı. Törene katılamadığı için bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Alkışlar Ünsped ve Semra Demirer'e

Yıllardır Bağcılar ve Zeytinburnu’ndaki dezavantajlı çocukları spor yoluyla Türk Sporuna ve topluma kazandıran UPS Spor ve Kültür Kulübü Koordinatörü Semra Demirer, bu çalışmalarından dolayı kariyer dalında değer görüldüğü Fair Play Şeref Diploması ödülünü, CIFP Meksika delegesi Cipriano Borreto Amaro’nun elinden aldı. Demirer Türk Bayrağı motifli şalıyla ödülü alırken, mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Aynı dalda bir diğer ödül de, Sosyal sorumluluk projeleriyle spora, gençliğe ve çocuklara verdiği hizmetler nedeniyle ÜNSPED Gümrük Müşavirliği’ne verildi. ÜNSPED Şirketler Koordinatörü Rıza Mehmet Korkmaz, ödülü almak üzere sahneye davet edilirken, ekranda Türk firmasının hizmetleri izleyicilere aktarıldı. ÜNSPED’in ödülü, CIFP Yönetim Kurulu Üyesi ve EFPM 2. Başkanı, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar tarafından Rıza Mehmet Korkmaz’a takdim edildi.

Murat Özbay'a EFPM-AIPS ödülü

TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Murat Özbay, ülkemizde Fair Play hareketine verdiği hizmetlerden dolayı kazandığı EFPM-AIPS VOX ödülünü, yine CIFP Yönetim Kurulu Üyesi ve EFPM 2. Başkanı, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve EFPM Başkanı Christian Hinterberger’den aldı.

EFPM kurucuları sahnede

Avrupa Fair Play Birliği EFPM’nin 25. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen galada, aralarında Erdoğan Arıpınar’ın da bulunduğu 4 kurucu üye sahneye davet edilerek alkışlandı. EFPM Başkanı Christian Hinterberger, 4 üyeye gönün anısına birer hediye takdim etti. Salonu dolduran EFPM delegeleri, kurucu üyeleri ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.