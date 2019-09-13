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İzmir'de bir kişi husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Kınık ilçesinde Olcay Y. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Engin Akın'ı (36) ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Olcay Y., olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

İZMİR'in Kınık ilçesi Türkcedit Mahallesi Muammer Kahya Caddesi'nde meydana gelen olayda; Olcay Y. (23), iddiaya göre husumetlisi Engin Akın'ı (36) yolda görünce, yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkarıp ateş etti. Akın, mermilerin koluna ve karnına isabet etmesiyle kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Engin Akın, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Olcay Y., Kınık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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