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FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski astsubay Armağan S. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Armağan S., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Armağan S. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden FETÖ şüphelisi astsubay beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Armağan S.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl  3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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