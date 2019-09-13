Rıdvan Dilmen: Yılların tecrübesi olarak her şeyi görüyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen de NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen, "Falcao çok iyi bir oyuncu. Vuruşunda top auta gidiyordu ama gol oldu. Oldukça önemli, dünya yıldızı bir isim. Milli ara olduğunda gerçekten ligi özlüyoruz ama özlediğimizi ilk maçta alamadık. Galatasaray'ın skoru korumaya odaklandığı, lig standartlarında bir maç oldu. Donk hamlesi skor için geldi. Sütten ağzı yanmanın neticesi. Bunun sebepleri vardır. Takım son olaylardan etkilenmiş." dedi.

"Olayların açığa kavuşmasını istiyorum"



Ünlü yorumcu, "Ben yılların Dilmen'i olarak her şeyi görebiliyorum. Ancak herkes gibi konuşuyorum. 19.05 açıklaması ne kadar yanlışlıkla da denilirse, o kişinin bir yaptırımla cezalandırılması lazım. Ben vicdan olarak Fatih Terim'in ceza almasını istemem. Olayların açığa kavuşmasını istiyorum. Mesela Abdurrahim Albayrak geçen sezon 'Başka bir takımı şampiyon yapacaklarsa söylesinler' dedi. Kime dedi bunu Başakşehir'e... Neyi kasetti? Ak Parti'ye, Cumhurbaşkanına yakın olmasını kasetti. Ne oldu Galatasaray şampiyon oldu." diye konuştu.