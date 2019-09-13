HABER /  DÜNYA

Fransa ve Almanya'dan Facebook'un Libra'sına engel

Anadolu Ajansı

Fransa ve Almanya, "hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği" gerekçesiyle Facebook'un kripto para birimi Libra'nın Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştı.

Almanya ve Fransa Maliye Bakanlıkları, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği' belirtildi.

Uluslararası ödemeler sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunun aktarıldığı açıklamada, bankalara, 'Avrupa Ödeme Sistemi'nin geliştirilmesi ve Avrupa Merkez Bankasına da dijital para birimleri konusunda çalışmalarını hızlandırma çağrısı yapıldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu: Bizim onlarla işimiz yok yüzlerine çarpacağız
ABD'den F-35 açıklaması!
Antalya'da bir kişi ayrılmak isteyen eşini 15 kez bıçakladı
FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı tahliye edildi
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi Yeni konut kredisi faiz oranları
İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da camilere bomba ihbarı yapıldı
AB ülkelerinden İran'a nükleer uyarı
TSK ve MİT ortaklığında Kandil'e operasyon
İzmir'de bir kişi husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Annesini öldürdü ama farkında olmadı
ALES sınav giriş belgesi çıkarma ÖSYM TC ile sınav yeri öğrenme
Yorumlar