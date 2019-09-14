HABER /  GALATASARAY

Rıdvan Dilmen Radamel Falco'ya övgüler yağdırdı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı. Galatasaray'a galibiyet golünü getiren Falcao'nun dünya yıldızı olduğunu belirten Dilmen, ''Vuruşunda top auta gidiyordu ama gol oldu. Oldukça önemli, dünya yıldızı bir isim" dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayan Galatasaray. 38. dakikada Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsünü öven Dilmen, "Falcao çok iyi bir oyuncu. Vuruşunda top auta gidiyordu ama gol oldu. Oldukça önemli, dünya yıldızı bir isim." dedi.

Galatasaray'ın skoru korumaya odaklandığını belirten ünlü futbol adamı, ''Milli ara olduğunda gerçekten ligi özlüyoruz ama özlediğimizi ilk maçta alamadık. Galatasaray'ın skoru korumaya odaklandığı, lig standartlarında bir maç oldu. Donk hamlesi skor için geldi. Sütten ağzı yanmanın neticesi. Bunun sebepleri vardır. Takım son olaylardan etkilenmiş.'' diye konuştu.

'Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım'

Sarı Kırmızılı ekibin bu maçtan ders çıkarması gerektiğini ifade eden Dilmen, ''Saha dışı etkenlerinden sonra Galatasaray'ın performansının daha iyi olacağını bekliyordum. Demoralize başladıkları ligde puan olarak geride değiller. Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Bu haberi de okudular

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump Sisi'den 'en favori diktatörüm' diye bahsetmiş
İşte Mansur Yavaş'ı yalanlayan o belge
FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı tahliye edildi
Galatasaray Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den F-35 açıklaması!
Antalya'da bir kişi ayrılmak isteyen eşini 15 kez bıçakladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de yeni saha içi lideri Luiz Gustavo oldu
Gloria Cup finalinde CSKA Moskova'nın rakibi belli oldu
Metin Feyzioğlu: Bizim onlarla işimiz yok yüzlerine çarpacağız
Rusya'dan Erdoğan Putin görüşmesi öncesi açıklama
Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması
2020 ÖSYM sınav takvimi YKS ne zaman sınav tarihleri
Yorumlar 1 yorum