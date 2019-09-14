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Gloria Cup finalinde CSKA Moskova'nın rakibi belli oldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup finalinde CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova ve Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın yer aldığı turnuvanın üçüncü gününde TEKSÜT Bandırma, CSKA Moskova'ya 87-84 mağlup olurken; Galatasaray Doğa Sigorta ise Anadolu Efes'i 88-87'lik skorla yendi.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Gloria Cup finalinde 15 Eylül Pazar günü saat 18.30'da kozlarını paylaşacak.

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