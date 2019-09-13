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Galatasaray Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Mario Lemina'nın da ilk 11'de başladığı karşılaşma sonucunda sarı-kırmızılılar üst üste 2. galibiyetini elde ederken Kasımpaşa ise 4. haftayı da galibiyet alamadan kapatmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

GALATASARAY: 1 - 0 :KASIMPAŞA

38' GOOOLL!!! Galatasaray, Radamel Falcao'nun golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram hızla ilerleyerek topu ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Radamel Falcao'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor. Ömer Bayram golde asisti yapan oyuncu oluyor.

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Ali Palabıyık

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih, Youssef, Veysel, Khalili, Seifeldin, Hajradinovic, İlhan, Aytaç, Quaresma, Popov, Baba

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