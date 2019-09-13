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ABD'den F-35 açıklaması!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Türkiye için üretilen F-35’leri alma konusunda partnerlerine baskı uygulamadıklarını söyledi.

Halihazırda ellerinde fazladan F-35 savaş uçağının bulunmadığını dile getiren Cooper, “Üretim bandına ve her bir F-35’in üretimi için gereken süreye bakarsak şu anda elimizde fazla uçak yok” diye konuştu.

"TÜRKİYE S-400'Ü ALSA DA ALMASA DA..."

Türkiye için üretilen F-35’leri alma konusunda partnerlerine baskı uygulamadıklarını kaydeden Cooper, “Polonya ile anlaşmamız üzerindeki çalışmalar, Türkiye’yle kesmek zorunda kaldığımızdan çok önce başlamıştı. Türkiye S-400’ü alsa da almasa da Polonya’ya F-35 teslimatı yapılacaktı” ifadelerini kullandı.


Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Polonya’ya 32 adet F-35 savaş uçağı teslimatına onay vermişti.

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