Fenerbahçe'de yeni saha içi lideri Luiz Gustavo oldu

Alanyaspor karşılaşması öncesi idmanlardaki hırsı ve başarılı performansıyla dikkatleri çeken Brezilyalı Luiz Gustavo, şimdiden ilk 11’deki yerini garantiledi. Ersun Yanal, Sambacı’yı takımın saha içindeki yeni liderlerinden biri olarak görüyor.

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucunda transferin son gününde Fransız temsilcisi Marsilya’dan transfer ettiği Luiz Gustavo, son antrenmanda klasını konuşturdu. Tecrübeli ön libero, Emre Belözoğlu’nun forma giyme ihtimalinin düşük olduğu Alanyaspor deplasmanında, teknik direktör Ersun Yanal’ın saha içindeki lideri olacak.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen ve ilk yarının sonunda sakatlanıp tedbir amaçlı olarak oyundan alınan Sambacı, idmanlardaki performansıyla teknik heyetin büyük beğenisini kazandı.

Kendisini gösterdi

Hırslı ve istekli görüntüsüyle Alanya karşılaşmasını dört gözle bekleyen Brezilyalı futbolcunun, takım arkadaşlarına hemen uyum sağlaması da dikkatlerden kaçmadı. Dün yapılan çift kalede de kendisini gösterip, şimdiden ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran Gustavo’nun, orta saha oyuncusu olmasına karşın stoperde Jailson’la birlikte forma giyeceği konuşuluyor. Ersun Yanal’ın orta sahadaki oyuncuların durumuna göre ikinci alternatifinin ise Gustavo’nun yanında Zanka’yı oynatmak olduğu belirtiliyor.