Vedat Muriç'ten transfer açıklaması

Son İngiltere sınavında ortaya koyduğu futbolla ilk başta Premier Lig’in devlerinden Tottenham’ın canlı olarak izlettiği Vedat Muriç, “Bana gelen bir transfer teklifi yok. Fenerbahçe’ye yeni geldim ve şu an sadece burada başarılı olup, şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde geçtiğimiz milli maç döneminde ülkesi Kosova forması altında müthiş bir performans gösteren Vedat Muriç, 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı.

Vedat Muriç için Tottenham'dan sonra Mahchester United'in da devreye girdiği belirtiliyor. United’ın, Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki golcüyü gözlemci ekibinden Krsto Kilibardo’ya izleteceği bildirildi.

‘Ben değil, biz varız’

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Kosovalı forvet, son dönemde herkesin kendisinden bahsetmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başarılı bir performans ortaya koyuyorsam, bu sadece benim sayemde değildir. Çünkü başarı sadece ‘ben’ değil, ‘biz’ olunca gelir. Ne Kosova ne de Fenerbahçe’de tek başıma değil, takım arkadaşlarımla başarı için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

‘Arkadaşlarımın katkısı büyük’

“Attığım gollerde takım arkadaşlarımın da büyük katkısı var” diyerek sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, transfer haberleriyle ilgili olarak da, “Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir. Ben Fenerbahçe’ye yeni geldim ve burada başarılı olup şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Sezonun henüz başındayız, bizi güzel günler bekliyor ve şu an sadece takımın başarısına ve Alanya karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayım” ifadelerini kullandı.