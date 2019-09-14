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İzmir'de feci kaza sürücünün ayak bileği koptu

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün sağ ayak bileği koptu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çiğli ilçesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata Sanayi istikametine seyreden motosiklet, refüjü aşarak Çiğli yönüne gitmekte olan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü Birol K.’nın, (52) sağ ayak bileği koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu iddiası

Alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastane’sine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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