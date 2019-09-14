HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak başvuru tarihleri açıklandı

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak. 

Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılabilecek.

Sınav, ÖSYM tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını bildirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye S-400 yaptırımı açıklaması
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı
Çankırı'da üst üste iki deprem! Ankara ve çevre illerde de hissedildi
Dr. Dilek Gürsoy Avrupa'da elde ettiği başarıyla tarihe geçti
Galatasaray forması giyen damada Falcao'dan mesaj
Ahmet Davutoğlu ekibi istifası cebinde AK Partili milletvekili sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
2 bin 500 polis alınıyor başvuru tarihleri ve şartları açıklandı
Serdal Adalı'nın acı kaybı
'Cübbeli Ahmet' Meclis gündeminde: 'Damadı son 10 yılda kamudan kaç ihale aldı?'
Fatih Terim maçı locadan takip etti
Levent Şahin: Fiziksel süreci tamamladığında eski Falcao’yu izleriz
Mucize Doktor dizisinin başrolü Murat Aygen ailesiyle trafik kazası geçirdi yayının ilk günü
Yorumlar