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Van merkezli terör operasyonu: HDP Van İl Eş Başkanı da dahil olmak üzere 6 tutuklama

Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 6'sı tutuklandı.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK çatısı altında ve örgütün sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Biri emniyetteki ifade işlemleri sonrası salıverilen 22 şüpheli Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

HDP'li yöneticilerde var aralarında

Savcılık, sorgunun ardından bir kişiyi serbest bırakarak, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak ile parti yöneticilerinin de bulunduğu 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak ile HDP İl Yönetim Kurulu üyeleri Nesibe Akdağ ve Sait Kılıç'ın aralarında bulunduğu 6'sının tutuklanmasına karar verdi.

15 şüpheli serbest bırakıldı

Diğer 15 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda zanlıların ev, iş yeri ve üst aramasında tabanca, şarjör ve 25 fişek ile çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirilmişti.

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