Galatasaray Emlak Konut'a sözünü tutmadı 1 milyar TL zarara girdi

Galatasaray Kulübü, Emlak Konut'a verdiği sözü tutup Florya arazisini vaktinde teslim etmeyince 1 milyarlık gelirden oldu.

Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konuyla alakalı yaptığı açıklamada ''Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz.'' demişti.

Galatasaray yükümlülüklerini yerine getirmemiş

Sabah'ın edindiği bilgiye göre; sözleşmenin feshine giden süreçte Galatasaray'ın protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili oldu. Şu ana kadar Galatasaray'a 260 milyon TL ödeme yapmasına rağmen kulübün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediğini, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığını ileri süren Emlak Konut GYO, fesih sürecini başlattı. Emlak Konut GYO'nun bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül bulmak üzere kulüple masaya oturacağı öğrenildi.

İki yıldır adım atılmamış

Protokol çerçevesinde Emlak Konut'un herhangi bir yer tahsisi vaadinde bulunmadığı, Galatasaray'ın en geç Haziran 2018'de Florya arazisini teslim etmesi gerekiyordu. Ancak yaklaşık iki senedir bu yönde bir adım atılmayınca Emlak Konut spor kulübüyle ilişiğini kesme kararı aldı. Öte yandan Riva arsası üzerine yapılan projede inşaat ve satışlar devam ediyor. Bu arazideki sözleşmenin hem yüklenici firmanın hem de ev alan yatırımcıların mağdur olmaması adına devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın zararı 1 milyar TL

Emlak Konut GYO ile Galatasaray arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018'de yapılan ihale sonucunda Florya arazisi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ihalesini Öz-Er-Ka İnşaat kazanmıştı. 63.230 metrekarelik arazide geliştirilecek proje için toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak öngören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Şirket payı gelirinin yüzde 71.43'ü Emlak Konut'a, 28.57'si ise Galatasaray'a ait olacaktı. Galatasaray, Riva'dan 761.6 milyon, Florya'dan ise 237.8 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar TL gelir sağlayacaktı.





Emlak Konut'tan açıklama

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."





Mustafa Cengiz ne demişti?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Emlak Konut'un fesih bildirimine çok şaşırdım! Son Divan'da Kemerburgaz konusunun durup dururken neden gündeme geldiğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz. Florya ve Riva'da biz beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı; onlara da hak veriyorum. Şu anda konu adli bir sürece girdi. Galatasaray'ın devletimizi karşısına alması gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda uygun şartları arıyoruz.''