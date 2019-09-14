TRT Spor'dan gönderilen Serkan Reçber Kasımpaşa ile anlaştı!

Kasımpaşa kulübü, TRTSpor'un görevine son verdiği Serkan Reçber ile anlaşma sağladı. Serkan Reçber, Kasımpaşa'da A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan ve son olarak TRTSpor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber, ile el sıkıştı.

Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilen Serkan Reçber, TRT Spor'a geri döndükten sonra "Transferler konusunda anlaşmazlıklar yaşadığım için ayrılma kararı aldım. Kimse bana git demedi." ifadelerini kullanmıştı.

İşte yeni görevi

Haber Global'in haberine göre, Serkan Reçber Kasımpaşa'da A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.