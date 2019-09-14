Milli Aşk marşının proje fikri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aitmiş

Milli Aşk marşını besteleyip, seslendiren Ali Sinanoğlu, projenin fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi ve toplumun her kesiminden de destek gördüğünü vurguladı.

Milli takımlar için "Milli Aşk" marşını besteleyip, seslendiren Ali Sinanoğlu, eserin video klibinde milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptıklarını söyledi.

Vatan Marşları projesinin fikir mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Sinanoğlu, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızla istişare ettiğimizde, 'Haydi çocuklar, göreyim sizi' dedi. Vatan Marşları projesinin içinde milli takımlarımızın marşı olan 'Milli Aşk' da vardı. Cumhurbaşkanımız, manevi destekleriyle bu projenin hayata geçmesi için katkı sağladı. Sporun birleştirici gücünü, birlik ve beraberliğimizi göstermek için klibimizde 'Dört Büyükler'in taraftarları, polislerimiz, askerlerimiz, taksici, esnaf ve halkımız yer aldı. Söz konusu milli takımlar ve milli değerlerimiz olunca akan suların durduğunu gösterdiler."

"Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapılan statlar ortada''

Projenin genel koordinatörü Burhan Topuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporu çok sevdiğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapılan statlar ortada. Dört Büyükler'in de hep yanında oldu. Bunun için çok şanslıyız" diye konuştu.