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Ahmet Hakan'dan AK Parti'de kabine revizyonu bombası: Listeyi gördüm bazı bakanlar gidici

Uzun süredir konuşulan AK Parti'de kabine revizyonu ile ilgili dikkat çeken kulis paylaşan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Gidecek olan bakanlar' ve 'yerleri garanti bakanlar' listelerini bile gördüm. Eli kulağında... Bazı bakanlar gidici... Bazı bakanlıkların ikiye bölünmesi söz konusu.." diye yazdı.

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi sonrası tabandan da gelen tepkiler sonrası kabine değişikliği beklentisi gündemde.

Hürriyet yazarı Hakan, kabine revizyonuna ilişkin bomba kulis bilgisini köşesinden paylaştı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Üç bomba istihbarat"

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan - Bomba bir

Ankara’nın tam göbeğinden kulağıma gelen bilgilere göre...

Bir kabine değişikliği geliyor. Eli kulağında... Bazı bakanlar gidici... Bazı bakanlıkların ikiye bölünmesi söz konusu...

Hatta ve hatta “gidecek olan bakanlar” ve “yerleri garanti bakanlar” listelerini bile gördüm.

Sadece şu kadarını söyleyeyim: Gidecek olanlar listesine de kalacak olanlar listesine de hiç şaşırmadım.

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