Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Fatih Terim bunların maskesini düşürdü

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı yorumda Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını değerlendirirken ''Fatih Terim çok akıllı bir iş yaptı, bunların maskesini düşürdü.'' dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.

''PFDK ile Tahkim Kurulu'nu deşifre etti''

Fatih Terim'in aldığı 3 maçlık cezayı A Spor ekranlarında canlı yayınad yorumlayan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Fatih Terim yaptığı hareketle PFDK ile Tahkim Kurulu'nu deşifre etti. Kuruldakilerin yerinde olsam görevi bırakırdım. Bundan sonra yürütemezler.

''Terim, bunların maskesini düşürdü''

Fatih Terim çok akıllı bir iş yaptı. Terim attı oraya lafı, bunlar sazan gibi atladı. Niye sen üstüne alınıyorsun? Terim, bunların maskesini düşürdü."