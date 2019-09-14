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Tunç Soyer'in yaptığı dansa Fuat Uğur'dan olay yorum: Erkek erkeğe yaptıkları tuhaf ürpertici

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı yorumlayan Türkiye yazarı Fuat Uğur, "Pala bıyıklı yardımcılarıyla erkek erkeğe yaptıkları tuhaf, yapay, ürpertici derecede kitcsh" ifadeleriyle eleştirdi.

Soyer'in dansını 'paçozluk' olarak nitelendiren Uğur'un yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Pala bıyıklı yardımcılarıyla...""

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in PKK’nın 7 insanımızı şehit ettiği günün gecesinde ‘Vakit yok gemi kalkıyor’ artık adlı calipso şarkı eşliğinde pala bıyıklı yardımcılarıyla erkek erkeğe yaptıkları tuhaf, yapay, ürpertici derecede kitcsh dansın da Markar Esayan’ın deyimiyle 200 yıllık Batıcılaşma hikâyemizdeki paçozluğun görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz bu çarpık istikamet doğrultusunda.

"Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık"

Karşımızdaki tabloda bir araya gelen terörist, Batıcı, Atatürkçü geçinen, camide Yasin okuyup oy devşirenleri cesaretlendiren gücü artık iyi tanıyoruz. Bu yüzden Diyarbakırlı analar ‘Çocuklarımızı kaçırıp dağa çıkaramazsınız, geri getirin’ dedikçe o HDP’li edepsiz Leyla Güven ‘Bu zihniyet sürdükçe gerillaya katılım olacaktır’ pervasızlığını yapabiliyor.

Tekrar söyleyeceğim. Hatta anladıkları dilden; Enternasyonal marşından bir dizeyle: Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık

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