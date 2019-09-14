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MİT'e ait tırları durduran eski Başsavcı Yaşar Kavalcıoğlu: "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz"

İlk derece mahkemesi sıfatıyla MİT tırlarının durdurulması davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara bazı MİT mensuplarının tanık olarak alınan ifadeleri de girdi.

Tanık olarak ifadesi alınan bir MİT görevlisinin beyanına göre, Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasında eski Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu da yer aldı.

FETÖ üyeliği"nden 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Yargılama sonunda "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" ile "FETÖ üyeliği"nden 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Kavalcıoğlu, eski özel yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman gelene kadar olay yerinde kaldı. 

"Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz."

Tırların tekrar hareket etmeye başlaması üzerine Kavalcıoğlu, bu duruma sinirlenerek, kendisine karşı koymaya çalışan MİT görevlilerine yönelik "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz." ifadesini kullandı. 

MİT tırlarının fotoğraflarını da çeken Kavalcıoğlu, Şişman'ın bölgeye gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Eski savcı Şişman da tırın açılmasına ve MİT görevlilerinin kelepçelenmesine ilişkin talimatlar verdi. 

Tanık MİT görevlisi, polislerin bu talimatları dinlemediğini, bir polisin ise kendisine "Bu tırı buradan kaçırın bizi birbirimize düşürmek istiyorlar." dediğini aktardı.

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