Fenerbahçe'nin büyük bombası George Puscas! Bakın ne zaman geliyor

Fenerbahçe'nin scout ekibi, Romanya-İspanya maçını izlemiş ve George Puscas’ı çok beğenmişti. Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de, bir süredir takibe aldığı öğrenilen oyuncu için çalışmalara resmen başladı. Fenerbahçe kurmayları transferin tamamlanması ve bitmesi için geri sayıma geçerken golcü oyuncunun takıma katılacağı tarih de belli oldu.

Kanarya George Puscas’ın peşinde

Kanarya, kadroya katmaya kafasına koyduğu George Puscas’ın peşinde. Kanarya'nın scoutları 23 yaşındaki genç yıldızı hem takımında hem de milli maçlarında izlemeyi sürdürüyor. Romanya – İspanya maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin, golcü oyuncuyu çok beğendikleri ve oyuncunun ara transfer dönemine kadar takip edileceği belirtildi.

Sezon sonu transfer edilecek

Puscas'ın transfer edilmesi planlanan tarih sezon sonu. 2018-2019 sezonunda Palermo forması giyen Puscas, İtalya'da 9 gol-3 asistlik bir performans sergilemişti.





George Puscas kimdir?

8 Nisan 1996 doğumlu Rumen futbolcu George Puscas, kariyerine 2008 yılında Liberty Oredea'nın altyapısında başladı. 2013 yılında Inter'ın U19 takımına transfer olan George Puscas, Inter'de bulunduğu 5 sezon boyunca İtalya'nın Bari, Benevento, Novara takımlarına kiralanmıştı. 23 yaşındaki oyuncu son olarak 2018 yılında ise Palermo'ya transfer olmuştu.