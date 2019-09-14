Mustafa Varank'tan 'Türk kozmonot' açıklaması: Uzay Ajansı başkanımız ön görüşmelere başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ziyaretinde 'uzaya Türk kozmonot gönderelim teklifi' yapılmıştı. Hürriyet yazarı Eray Görgülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu teklifle ilgili "Şu anda Uzay Ajansı başkanımız ön görüşmelere başladı" dediğini aktardı.

Eray Görgülü, kaleme aldığı yeni yazısında gazetenin Ankara bürosuna konuk olan Varank'la gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktardı.

Varank'ın Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı 'kozmonot' teklifine değindiğini aktaran Görgülü şu ifadelere yer verdi:

"Genel fotoğrafı çektikten sonra kararımızı vereceğiz"

Rusya'nın uzaya Türk kozmonot göndermek için güzel bir teklifi olduğunu belirten Varan şöyle devam etti: Uzaya insanlı erişimi, Türkiye açısından önemli bir atılım olarak görüyorsak, bu konuda gerekli adımları atacağız.

Şu anda Uzay Ajansı başkanımız ön görüşmelere başladı.

Genel fotoğrafı çektikten sonra kararımızı vereceğiz. 26 Eylül’de Türkiye’de BM Uzay Hukuku ve Politikalar Konferansı düzenlenecek. Uzay, çok yeni bir alan. Bu alanda bir hukukun oluşturulması, politikaların oluşturulması, her ülkenin uzayda hakkını alabilmesi, dışlanmaması önemli bir konu. Türkiye, kendi uydusu olan bir ülke. Sizin yörünge haklarınız var, bunu takip etmezseniz kim hakkınızı koruyacak.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...