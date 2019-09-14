HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Mustafa Varank'tan 'Türk kozmonot' açıklaması: Uzay Ajansı başkanımız ön görüşmelere başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ziyaretinde 'uzaya Türk kozmonot gönderelim teklifi' yapılmıştı. Hürriyet yazarı Eray Görgülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu teklifle ilgili "Şu anda Uzay Ajansı başkanımız ön görüşmelere başladı" dediğini aktardı.

Eray Görgülü, kaleme aldığı yeni yazısında gazetenin Ankara bürosuna konuk olan Varank'la gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktardı.  

Varank'ın Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı 'kozmonot' teklifine değindiğini aktaran Görgülü şu ifadelere yer verdi:

"Genel fotoğrafı çektikten sonra kararımızı vereceğiz"

Rusya'nın uzaya Türk kozmonot göndermek için güzel bir teklifi olduğunu belirten Varan şöyle devam etti: Uzaya insanlı erişimi, Türkiye açısından önemli bir atılım olarak görüyorsak, bu konuda gerekli adımları atacağız.

Şu anda Uzay Ajansı başkanımız ön görüşmelere başladı.

Genel fotoğrafı çektikten sonra kararımızı vereceğiz. 26 Eylül’de Türkiye’de BM Uzay Hukuku ve Politikalar Konferansı düzenlenecek. Uzay, çok yeni bir alan. Bu alanda bir hukukun oluşturulması, politikaların oluşturulması, her ülkenin uzayda hakkını alabilmesi, dışlanmaması önemli bir konu. Türkiye, kendi uydusu olan bir ülke. Sizin yörünge haklarınız var, bunu takip etmezseniz kim hakkınızı koruyacak.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren'in yüzü gözü patlamış! Baba Atilla Kaplakarslan tüm sırları ortaya döktü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT'e ait tırları durduran eski Başsavcı Yaşar Kavalcıoğlu: "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar...
Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Fatih Terim bunların maskesini düşürdü
Tunç Soyer'in yaptığı dansa Fuat Uğur'dan olay yorum: Erkek erkeğe yaptıkları tuhaf ürpertici
Ekrem İmamoğlu'nun atadığı BELTUR'un yeni müdürüne eşine şiddetten uzaklaştırma
Van merkezli terör operasyonu: HDP Van İl Eş Başkanı da dahil olmak üzere 6 tutuklama
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin büyük bombası George Puscas! Bakın ne zaman geliyor
Şehit güvenlik korucusu babasıyla aynı kaderi paylaştı
Adem Büyük'ten Şenol Güneş'e ilginç çağrı
Ahmet Hakan'dan AK Parti'de kabine revizyonu bombası: Listeyi gördüm bazı bakanlar gidici
Milli Aşk marşının proje fikri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aitmiş
2020 ÖSYM sınav takvimi YKS ne zaman sınav tarihleri
Yorumlar 7 yorum