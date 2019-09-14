Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a mesaj var

Galatasaray'ın yaşayan efsanelerinden Gheorghe Hagi, sarı kırmızılı takımla başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından, Rumen futbolcunun 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla Monaco'ya attığı golü paylaştı ve taraftarlara "Gheorghe Hagi, Galatasaray tarihinin en iyi oyuncusu mu?" sorusunu yöneltti.



''Galatasaray'la birlikte yeni başarılara imza atmayı çok isterdim''

Goal.com'un haberine göre; bunun üzerine, ülkesinin takımlarından Viitorul Constanta'da görev yapan Hagi, kulübün internet sitesine verdiği demeçte, 18 yıl sonra bile Galatasaray taraftarlarının kendisine bağlılığından etkilendiğini belirtti:

"Avrupa'nın en güzel ve en görkemli stadyumunda Galatasaray'la birlikte yeni başarılara imza atmayı çok isterdim."

54 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederken, birlikte yaşadıkları fantastik anların her zaman kalbinde yer aldığını belirtti.

Taraftarların gönlünde taht kurdu

Gheorghe Hagi, 1996-2001 yılları arasında Galatasaray'da oynadı ve taraftarların gönlünde taht kurdu. Ayrıca Rumen efsane, 2003-2004, 2004-2005 ile 2010-2011 sezonunda sarı kırmızılı kulüpte teknik direktörlük yaptı.