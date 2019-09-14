Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı.

Geçtiğimiz son iki sezonun şampiyon ünvanıyla yoluna devam eden Galatasaray devam eden iç saha yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşmayla Galatasaray aldı.



Tek rakibi Liverpool

Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda 32 galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken, 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Cimbom iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.