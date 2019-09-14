Ece Uslu'yu Çeşme'de köpek ısırdı! Anlattıkları ucuz kurtulmuş dedirtti
Doğum günüden iki gün sonra arkadaşının Rottweiler cinsi köpeği tarafından ısırılan Ece Uslu gündemin üst sıralarına yerleşti. Ünlü oyuncu, “Şansıma ucuz kurtuldum. Tek dişle kemiğime kadar girmiş” deyip çarpıcı açıklamalar yaptı.
Çeşme’de arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin kolundan ısırdığı Ece Uslu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğum gününden iki gün sonra yaşanan talihsiz olay sonrası güzel oyuncu şunları söyledi: Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi.
"Tek dişle kemiğime kadar girmiş"
İlk kez böyle bir olay yaşadığını belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: Tek dişle kemiğime kadar girmiş. O anlarda biraz panik oldum. Hastanede tetanoz aşısı yapıldı ve ağrı kesici verdiler. Daha kötü olabilirdi. Şansıma ucuz kurtuldum.
"Nazar haftası diyorum"
Röntgende de kemiğim temiz çıktı. Doğum günümden iki gün sonra böyle bir şey yaşadım, o yüzden nazar haftası diyorum.
"Korkmadığımı göstermek için kolumu uzattım"
Korkmadığımı göstermek için kolumu uzattım. Bunu yapmamak gerekiyormuş. Kolumu kaptı, arkadaşlarım kurtardı. Onlar da çok üzüldü.