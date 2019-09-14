Ece Uslu'yu Çeşme'de köpek ısırdı! Anlattıkları ucuz kurtulmuş dedirtti

Çeşme’de arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin kolundan ısırdığı Ece Uslu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğum gününden iki gün sonra yaşanan talihsiz olay sonrası güzel oyuncu şunları söyledi: Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi.