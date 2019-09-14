Çankırı beşik gibi sallandı! Peş peşe üçüncü deprem

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremin hemen 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi. Öğle saatlerinde bir deprem daha oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremin hemen 9.03'te 4,8'lik bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan açıklama var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları oluştu. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bir deprem daha meydana geldi

AFAD'dan öğle saatlerinde yapılan diğer açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14:46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.''







Ankara ve çevre illerde de hissedildi

Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

Vali: Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.