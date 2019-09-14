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Dünyanın en değerli şirketi Aramco'ya insansız hava aracıyla saldırı

Dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya İHA'yla saldırı düzenlendi.

Suudi İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurdu. Açıklamada, çıkan iki yangının yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alındığı belirtildi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, 17 Ağustos'ta Yemen'deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı ile Aramco'ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı.

Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, 2-10 trilyon dolar arası piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi kabul ediliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015'ten beri Yemen'e saldırıyor.

Aramco hakkında bilgiler

Saudi Aramco veya resmi adıyla Saudi Arabian Oil Company, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketidir. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından ortak olarak kurulmuştur. Aramco, dünyanın en karlı şirketi olarak gösteriliyor.

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