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Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı dün akşam oynanan Kasımpaşa mücadelesinde tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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