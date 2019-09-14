Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam yolda

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pazartesi geceSİ motorinin litre fiyatına 7 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda ton fiyatı artan motorinin pompa fiyatında zam göründü.

Zam beklentisi

Hafta başında motorinin ton fiyatının 562 dolardan 607 dolara fırlaması, motorinin pompa fiyatında 27 kuruşluk zammı gündeme getirdi. Ancak daha sonra motorinin ton fiyatı ve dolar kuru düşüşe geçti. Motorinin ton fiyatının 582 dolara gerilemesi ve dolar kurunun da 5,70 seviyesinin altına inmesiyle zam beklentisinde düşüş oldu.

7 kuruş zam bekleniyor

Motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunun gevşemesiyle 27 kuruşluk zam beklentisinde yüzde 26'lık bir düşüş oldu.

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre hafta başında motorine 7 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle

Yapılacak olan indirim öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul'da 6,36 TL'den, İzmir'de 6,42 TL'den, Ankara'da ise 6,42 TL'den satılıyor.