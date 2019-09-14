Meral Akşener'in 'Anahtar partiyiz' sözlerini Karamollaoğlu Tİ'ye aldı: Maymuncuk var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" açıklamalarını değerlendiren Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var" sözleriyle karşılık verdi.

SP Lideri Karamollaoğlu, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi'nce Ankara'da düzenlenen 'İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin' konulu 'İslam Birliği Kongresi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirenlerin devlet yönetmeyi bilmediği ve Türkiye'de yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı herkes gibi kendi fikrini dile getirmekte elbette serbest; ama bir de kanaatler var. Özellikle sıkıntı çekenlere sormak lazım, 'siz ne düşünüyorsunuz' diye. Bir takım sıkıntılar varsa, bunları da dikkate almak gerekir kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı elbette konuya başka yönden bakacaktır onu da garipsemiyorum. Çünkü bu sistemin gelmesini kendileri arzu ettiler.

Ama biz Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen başkanlık sisteminin olduğu kanaatindeyiz.

Bunu çok açık olarak söyledik. Denetim sistemi yok denecek kadar zayıf. Onu kendi fikri olarak görüyorum, bilmemeyi de başkalarının bu şekilde itham edilmesini de doğru bulmuyorum. Türkiye'de bu meseleleri bilen sadece bu sistemi kuran ve onu destekleyenler herhalde değil. Yüzlerce değil binlerce on binlerce devlet tecrübesi olan insanla konuşsanız, bu sistemi destekleyen, hatta geçmişte desteklediği halde bugün bununla ilgili tereddütleri olan çok insan var.

Akşener'in, "Anahtar partiyiz" sözleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" sözleri de sorulan Karamollaoğlu şunları kaydetti:

Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem.

Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Herkes çünkü bu ifadeyi kullanabilir. Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır. Anahtarlık, bir bakıma kapı açmak, kapı açmak da, bir bakıma farklı manaya alınmalı. Yani kucaklayıcı, birleştirici, anahtarla kapı açarken zorlukların nasıl üstesinden gelinir manası da var. Bu mefhumun üzerinde durulması icap eder diye düşünüyorum ben. Kapıyı açmaktan çok belki kapıyı açık tutmak veya kapı açmanın ifade ettiği manalar. Ama ben Sayın Akşener'in parti genel başkanı olarak partisinin önemini vurgulamasını garipsemiyorum. Cumhurbaşkanının da kendisinin ısrarla olmasını arzu ettiği bir sistemi benimsemesini de övmesini de garipsemiyorum. Herkes gibi biz de 'kilit partiyiz' deriz bunun ne manaya geldiğini zaman gösterir. Bizim üzerinde durduğumuz konu kendimizi övmek meselesi değil. Ülkemizin içinde bulunduğu problemlerdir. Her konuda da bu problemin nasıl çözüleceğine dair hedeflerimiz politikalarımız var.