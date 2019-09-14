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İYİ Parti'de istifa! Avukat Osman Erusta görevini bıraktı

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Avukat Osman Erusta, istifasını sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

"Gördüğüm lüzum üzerine..."

Osman Erusta, “Gördüğüm lüzum üzerine, yaklaşık 9 aydır sürdürdüğüm İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

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