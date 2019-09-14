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Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili konuşan Metin Feyzioğlu'ndan kritik açıklama

"Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir." açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır" ifadesini kullandı.

Sivas'ta düzenlenen İç Anadolu Barolar Başkanlığı Toplantısı'nda konuşan Feyzioğlu, "Ekim ayında, inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir." dedi.

"Sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak" diyen Feyzioğlu, "Vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir, çözmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Tüm sorunların bir günde, bir kanunla, bir paketle çözülmesini beklemediklerini ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:

Önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız, ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da, birileri 'olmaz, niyet yok, iyi niyet yok, yapılmaz' demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu, bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 

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