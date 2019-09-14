Savcı itiraz etti! Eski savcı Gültekin Avcı İzmir'de gözaltına alındı

İSTANBUL'da tahliye olduktan sonra itiraz üzerine hakkında yakalama emri çıkarılan eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de akrabasının evinde gözaltına alındı.

'FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fethullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski savcı Gültekin Avcı, yeniden gözaltına alındı.

Savcı itiraz etti

Avcı'nın tahliye olmasının ardından itiraz üzerine, hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Yeniden gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Avcı'nın, Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Avcı'yı gözaltına aldı.