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İBB'den yeni hizmet! Adalara 7 gün 24 saat kesintisiz vapur seferi

İBB iştiraklerinden olan Şehir Hatları, kış tarifesi kapsamında Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu. Kış tarifesi, 16 Eylül 2019-31 Mayıs 2020 tarihlerinde geçerli olacak. İBB yakın tarihte bazı metro ve otobüs hatlarında da 24 saat ulaşımı başlatmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden olan Şehir Hatları, kış tarifesi kapsamında Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz sefer düzenleyecek.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz

Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

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