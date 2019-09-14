Tolga Candaş Işık AK Parti bombasını patlattı! Soylu ve Yıldırım'a yeni görev

Seçimler sonrası konuşulmaya başlanan AK Parti'deki kabine değişikliğine ilişkin çarpıcı kulis bilgileri aktaran Posta yazarı Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a verilecek görevleri yazdı.

Candaş Tolga Işık, olası Bakanlar Kurulu değişikliklerine dair "Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı dörde çıkıyormuş. Sağlık bakanı değişiyormuş. Süleyman Soylu tüm iç güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı oluyormuş, İçişleri Bakanlığı da ona bağlanıyormuş" ifadelerini kullandı.

"Altına imza atabileceğim tek bir doğru var"

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne kadar üfleme ne kadarı gerçek bilmiyoruz. Günlerdir bitmek bilmeyen kabine değişikliği dedikoduları arasında altına imza atabileceğim tek bir doğru var.

O da şu: Binali Yıldırım başkan yardımcısı oluyor. Hem de bir hayli yetkili ve etkili bir başkan yardımcısı...

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