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Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü! Masada önemli konular vardı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade etti.

Güler görüşmede, Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgeye ilişkin beklentilerini ifade etti.

Görüşmeye dair Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge görüşmesi

13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Lubliana/Slovenya’da icra edilen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ile Mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph F.DUNFORD arasında ikili görüşme icra edilmiştir.

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER tarafından görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilmiştir.

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