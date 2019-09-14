Kasımpaşa maçında Veysel Sarı ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'nın çenesinde kırık oluştu. Yıldız oyuncunun ameliyat olması bekleniyor.

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrası çenesine darbe almış ve yerde kalmıştı.

Bu sezon 4 maçta da 90 dakika sahada kalmıştı



Belhanda'nın çene kemiğinde kırık olduğu ve kısa süre içerisinde ameliyat olabileceği öğrenildi. 29 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giymişti