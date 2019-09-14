HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 Gazişehir'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi NTV Spor ekranlarında değerlendirdi.

Dilmen, "5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi. Karius, 4. uzatma dakikasında rakip kaleye gitti. Maçın bitmesine 5 dakika kala kaleci çıkıyorsa, doğru bir şey yoktur zaten." dedi.

BEŞİKTAŞ İKİ DEPLASMANDA 6 GOL YEDİ

Dilmen, "Beşiktaş, iki deplasmanda toplam 6 gol yedi. Puan alamadı. Kendi sahasında 1 maç kazandı. 3-0 kazandığı maçı da 25 dakikalık bir oyunla" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den iki isim daha istifa etti
'Diyarbakır Anneleri' harekete geçti, HDP'ye suç duyurusu!
54 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu
Tolga Candaş Işık AK Parti bombasını patlattı! Soylu ve Yıldırım'a yeni görev
Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili konuşan Metin Feyzioğlu'ndan kritik açıklama
Trump açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya, Kayserispor ile yenişemedi
İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, Acil Servis kapatıldı
12 yaşındaki öğrenciden cinsel istismar
Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor berabere kaldı
Sami Gökdeniz’in kızı son yolculuğuna uğurlandı
YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM
Yorumlar