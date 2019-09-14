Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 Gazişehir'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi NTV Spor ekranlarında değerlendirdi.

Dilmen, "5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi. Karius, 4. uzatma dakikasında rakip kaleye gitti. Maçın bitmesine 5 dakika kala kaleci çıkıyorsa, doğru bir şey yoktur zaten." dedi.

BEŞİKTAŞ İKİ DEPLASMANDA 6 GOL YEDİ



Dilmen, "Beşiktaş, iki deplasmanda toplam 6 gol yedi. Puan alamadı. Kendi sahasında 1 maç kazandı. 3-0 kazandığı maçı da 25 dakikalık bir oyunla" ifadelerini kullandı.