Antalya, Kayserispor ile yenişemedi

Süper Lig 4. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor iki kez öne geçti ancak Kayserispor yakalamayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor, 2. dakikada Blanco ile öne geçti. Kayserispor, 44. dakikada Adebayor'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Antalyaspor, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti. Kayserispor, 74. dakikada Benoit Poulain'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 5'e, Kayserispor ise 2'ye yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.



Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 89 Hakan Özmert), Serdar Özkan (Dk. 82 Fredy), Mukairu (Dk. 78 Gelson Dala), Chahechouhe, Leschuk

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Djedje (Dk. 53 Adryan), Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 84 Aksel Aktaş), Ntep (Dk. 30 Ziya Alkurt), Adebayor

Goller: Dk. 2 Leschuk, Dk. 50 Serdar Özkan (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 44 Adebayor (Penaltıdan), Dk. 74 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ufuk Akyol, Dk. 43 Nazım Sangare, Dk. 60 Serdar Özkan (Antalyaspor), Dk. 47 Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)