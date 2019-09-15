Abdullah Avcı'dan hakeme eleştiri

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kaybettikleri Gazişehir Gaziantep maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yüklendi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadele 3-2'lik Gazişehir üstünlüğüyle noktalandı.

Gazişehir'in 10, Beşiktaş'ın karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması ise maça damgasını vurdu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunun Abdullah Avcı, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

"Maçı mı konuşacağız hakemi mi"

Abdullah Avcının maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bu oyunu oynatmak için hakemlerin görevi var. Halil Umut Meler çok önemli finaller yönetti. O finalleri nasıl yönetti çok iyi biliyorum. Bunun mağlubiyetle alakası yok. Lütfen geriye gitmesin.

Kırmızı kart ve penaltının anına kadar oyun istediğimiz gibiydi. Golün telafisi vardı ama kırmızı kartın telafisi yok. Kalan 95 dakikayı nasıl anlatayım? Yediğimiz 2. gol, 3. gol, kırmızı kart... Bunları mı konuşacağız hakemi mi konuşacağız.

Gazişehir'i tebrik ediyorum. Ancak rakip oyuncu hazırlık maçında kırmızı kart gördü. Bugün bir daha atıldı. TFF'yi mi eleştirelim? Ödül mü vermiş oluyoruz?"