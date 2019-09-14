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Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti.

Kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.

BEYTULLAH EROĞLU, ALTINCI OLDU
Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.

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