AK Parti'den iki isim daha istifa etti

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından eski Konya milletvekili Ömer Ünal ve Ağrı eski Milletvekili Cesim Gökçe de AK Partiden istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti üyeliğinden istifasının ardından partide yeni istifalar geldi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından ihracı istenen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da partiden istifa etti.

E-devlet üzerinden istifa ettiler



Bu istifalardan sonra da istifalar devam etti. Dün AK Parti 24. dönem milletvekili Feramüz Üstün, kurucu Şişli Teşkilat Başkanı Ahmet Müfit Cengiz de sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyururken bugün de eski Konya milletvekili Ömer Ünal ve Ağrı eski Milletvekili Cesim Gökçe de AK Parti'den e-devlet üzerinden istifa etti.

Bu istifaların ardından da Ahmet Davutoğlu'nun parti çalışmalarını hızlandırdığı 2 ay içerisinde de partiyi kuracağı iddia edildi.