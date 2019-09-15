İstanbul'da kiraların en ucuz olduğu ilçeler hangileri?

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa, en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğunu açıkladı.

İstanbul ilçelerinde konut fiyatlarını ele alan araştırmaya göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu Esenyurt ilçesi. Esenyurt'u takip eden ilçeler arasında ise 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar ve 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli yer aldı.

Yabancı yatırımcıların sayısı artıyor

OdaTv'nin haberine göre, Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Türkiye’deki faiz artışları sebebi ile yabancı yatırımcılar, İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerde gayrimenkul yatırımlarını artırdı.

İlerleyen aylarda tamamlanması beklenen ve İstanbul'un doğu ucu ile batısını Edirne ve Çanakkale'ye bağlayan Kuzey Marmara Otobanı ile arazi fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul'un Kuzey Marmara Otobanı ve İstanbul Havalimanının batısına doğru ilerleyen ilçelerde gayrimenkul piyasası değerleniyor. Yeni Havalimanı civarında olan Arnavutköy Bölgesi başta olmak üzere Çatalca ve Silivri ilçeleri de alım ve satımların yoğun olduğu mevkiler arasında.