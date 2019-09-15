Hukukçular noktayı koydu! Dağdan dönen çocuk ceza alacak mı? 

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP binası önünde oturma eylemi, örgüt tarafından alıkonulan çocukların ailelerine dönmeleri hâlinde haklarında uygulanacak yasal süreci gündeme getirdi.

Hukukçulara göre PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklar ailelerine dönmeleri hâlinde aleyhlerinden ceza işlemi uygulanmayacağı gibi alıkonuldukları için mağdur konumunda değerlendirilecekler.

Ceza avukatı Mehmet Ali Çerkez “PKK tarafından kandırıldığını ya da zorla dağa götürüldüğünü beyan eden kişinin beyanı, doğal hayatın akşına uygunsa, doğru söylediği tespit edilirse kesinlikle bir ceza uygulanmaz. Hatta bu kişi iradesi dışında dağa götürüldüğü için hürriyeti tehdit edilmiştir” dedi.

Kanunların ıslah edici özellikleri vardır

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise “Ceza kanunlarının hem caydırıcılık hem de ıslah edici yönleri söz konusudur. ‘Gönüllü vazgeçme’, ‘örgütü deşifre etme’ gibi hukuki müesseseler, kişilerin örgütten sıyrılmaları için önemli bir imkândır. Bu şekilde örgütten kaçıp devlete sığınan çok sayıda örgüt mensubu var” dedi.

Aileler savcılığa başvurdu! suçlu HDP

Diyarbakır'da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemiyapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP’yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.