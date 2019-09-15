İsrail askerleri Kudüs’te 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun Kudüs'ün El-Eizariya kasabasına düzenlediği baskında, 46 Filistinli yaralandı.

Baskın esnasında Filistinli gençler ile İsrailli kuvvetler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, ses bombası, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etti. Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

46 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun El-Eizariya kasabasına düzenlediği baskında 46 Filistinlinin yaralandığı ve yaralılar arasında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi.