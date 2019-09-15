Eylül hacamat günleri ne zaman yaptırılır 2019

Son günlerde tekrar gündeme gelen hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2019 hicri takvime göre eylül ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2019 eylül ayı hacamat ayı günleri takvimi

2019 hicri takvime göre eylül ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

HACAMAT NASIL YAPILIR? : Deri altında birikmiş olan kan , kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat ile bu kan alınmaktadır. Hacamat uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun olarak yapılırsa , vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.

HACAMATTA YAPILAN KESİKLER : Geleneksel olarak boynuzla yapılan hacamat, günümüzde cam kupalar veya vakum setleri yardımıyla yapılmaktadır. Çizme işlemi ise genelde jilet yardımı ile yapılırken kliniklerde hijyenik olması açısından bistüri ile yapılmaktadır. Kullanılan tüm malzemenin, tek kullanımlık olmasına da çok dikkat edilmelidir.

Geleneksel hacamatta kanı emmek için boynuzlar kullanılırdı. Günümüzde bunun yerini bardaklar almıştır. İşlemin boynuzla ya da bardakla yapılması bir fark yaratmaz. Önemli olan işinin ehli biri tarafından hacamatın gerçekleştirilmesidir.

HACAMAT VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE YAPILIR ? : Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ : Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Organ nakli olanlara

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Aşırı heyecanı olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Kemoterapi görenlere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

HACAMATIN FAYDALARI : Hacamat faydaları saymakla bitmezken herkesin her zaman kan aldırması da doğru değildir. Hacamatın faydaları ise şu şekilde sıralanır: *Hacamat kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ve hazır gıdaların verdikleri zararları temizler. Kana detoks uygular.

*Hacamat vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir, stresi azaltır, çabuk sinirlenmeyi önler, sinirlerin pamuk gibi olmasını sağlar.

*Hacamat olmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında şifa sürecini hızlandırır.

*Baş ağrısı, kadın erkek herkeste her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Hacamat kronikleşmiş bağ ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.

*Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) eksikliğinin tedavisine yardımcı olur.

*Hacamat halk arasında Sara hastalığı olarak bilinen Epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.

*Hacamat tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu resetler, kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.

*Baş dönmesi en sık karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir.

*Vücudumuzun uyarılara ani tepki vermesine refleks denir. Hacamat refleksleri güçlendirir.

*Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan yararlanılabilir.

*Hacamat hücreler arası matrikste viskoziteyi (yapışkanlığı) azaltır.

*Hacamat kas ve bağ dokusundaki esnekliği artırır. Dokulardaki ve eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.

*Hacamat kan damarlarındaki geçirgenliğini artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir.

*Hacamat görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesini sağlar. Göz hastalıklarının tedavisine de yardımcı olur.

*Uykusuzluk, rahatsız uyuma, çok uyusak ta uykuyu alamama günümüzde en sık görülen uyku problemlerindendir. Hacamat olmak sinirleri rahatlatıp tüm uyku problemlerine şifadır.

*Adet sancısı, regl ağrısı, adet döneminde yaşanan kramplar çoğu kadının kabusu olan, çok sıkıntı verici bir durumdur. Hacamat regl dönemi düzensizliklerini giderir, regl döneminin ağrılı, kramplı geçmesini önler.

*Hacamat uyuşturucu bağımlılığından kurtulmakta, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.

*Hacamat cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp, cilt hastalıklarını önlemede çok etkilidir. Ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.

*Hacamat stres ile başa çıkmada etkilidir. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavilerdendir.

*Yüksek tansiyon damar tıkanıklığından strese kadar pek çok nedenden meydana gelebilir. Hacamat yüksek tansiyonu düşürür.

*Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.

Depresyon kendini mutsuz hissetme, karamsarlık halidir. Hacamat depresyonda mutluluk hormonu olan(endorfin, serotonin) salgılatır.

*Hacamat zayıflamış organ fonksiyonlarını geri kazandırır.

*Hacamat yaralar ve ülserlerin iyileşmesini hızlandırır.

*Hacamat vücuttaki iltihabı giderir. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir.

*Hacamat damarlardaki esnekliği artırıp hemoroid basur oluşumunu önler. Var olan basurların geçmesini sağlar.

*Hacamat damarları temizleyip yüksek kolesterolü düşürür.

*Hacamat göz ağrısı ve göz tansiyonunda hemen etkisini gösterir.

*Hafıza yaptırmanın dikkat eksikliği konsantrasyon bozukluğu gibi zihinsel faaliyetlerde iyileştirici etkisi vardır.

*Hacamat pıhtıları doğal yoldan eritip varislerin geçmesini sağlar.

*Gut ve romatizmanın metabolik birikintilerini temizler.

*Hacamat kan dolaşımını artırıp vücuttaki ağrıları giderir. Bütün hastalıklarda diğer medikal veya cerrahi tedavileri destekler.

*Hacamat yüz felcinin ilk aşamalarının tedavisinde çok önemli rol oynar.

Karaciğer hastalıklarında hasarı önler.

*Çocuklarda huzursuzluk, sakin olamama, uyku sorunlarında tedavi edicidir.

*Hacamat ülsere de şifadır, her türlü ülser türünün tedavisinde etkilidir.

*Düzenli hacamat yaptırmak organlardaki mevcut hasarları, fonksiyon bozukluklarını tamir eder.

*Hacamat felç ve inmelerde hem koruyucu hem de tedavi edicidir.

*Hacamat damar tıkanıklığını önler, tıkalı damarları açar.

*Bazı hastalıklarda hacamat ile Akupunktur tedavisi veya sülük tedavisi birlikte uygulanıp daha hızlı sonuç alınabilir. Bu özelliği ile akapunktur ve sülük tedavisini destekleyici rol oynar.

*Ödem vücutta özellikle ellerde, ayaklarda, parmaklarda, yüzde şişliğe neden olan vücudun su toplaması halidir. Hacamat ödemi söker, ödemin atılmasına yardımcı olur.

*Hacamat çocuklarda dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, ders çalışamama gibi sorunların tedavisinde oldukça başarılıdır.

*Hacamat kan dolaşımını, vücudu, boğazı, omuzları ve göğsü rahatlatır. *Bütün organ fonksiyonlarında metabolizmayı düzenlemede tetikleyici rol oynar.

*Hacamat psikolojik travma sonrası bozuklukları aşmada çok yardımcıdır.

*Bel ağrısı en sık karşılaşılan ağrı türlerindendir. Hacamat bazı bel ağrısı türlerinin de iyileşmesinde çok etkilidir.

*Hacamat kısırlık, üreme problemleri ve libido kaybı gibi cinsel sorunların tedavisinde güvenle uygulanabilir.

*Hacamat yüksek kolesterol, diyabet ve inme tedavisinde önleyicidir veya rahatlama sağlar.

*Hacamat astım, pnömoni ve angina pektorisi hastalığı olan insanlar için çok yararlıdır.

*Hacamat yıllık olarak düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olmuşsa da şiddetini azaltır.

*Migren şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa duyarlılık şeklinde belirti veren modern çağ hastalıklarındandır. Hacamat damarlardaki kirli kanı temizleyip migrene şifadır.

*Hacamat eklem ve kasları rahatlatıp bu bölgelerde görülen ağrıları geçirir.

*Hacamat ergenlik sivilcelerini en az yüzde elli oranda yok eder.

*Hacamat hassas bağırsak sendromu, mide ağrısı, ishal, gastrit gibi mide bağırsak hastalıklarının geçmesine yardımcı olur.